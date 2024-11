Explosão em frente ao STF deixa um morto e mobiliza autoridades em Brasília, nesta quarta (13)

Na noite desta quarta-feira (13/11), duas explosões, em um intervalo de 20 segundos, ocorreram em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, causando a morte de uma pessoa e grande mobilização de bombeiros e militares especializados em explosivos. As autoridades isolaram a área, que fica junto à Praça dos Três Poderes, enquanto avaliam a situação.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram ter ouvido duas explosões “muito fortes”. O corpo da vítima foi encontrado na calçada próxima ao local das detonações. No entanto, ainda não há informações sobre as causas exatas da explosão, e equipes continuam no local em busca de mais detalhes.

Com o incidente, todas as pessoas que estavam no térreo do STF foram evacuadas por questão de segurança. A explosão também foi ouvida na Câmara dos Deputados, onde seguranças relataram que um carro teria explodido no estacionamento entre o STF e o Anexo IV da Câmara.