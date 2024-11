Saiba quem é o homem que prometeu e explodiu carro próximo ao STF

Francisco Wanderley Luiz, um chaveiro e ex-candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL) na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, é apontado como o responsável pela explosão no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13). Francisco, conhecido nas redes sociais como “Tiü França”, tornou-se a única vítima do atentado, o que levanta a hipótese de um ataque suicida.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades em Brasília, Francisco havia anunciado, na semana passada, sua intenção de realizar um ataque em Brasília utilizando explosivos. Em postagens publicadas em um grupo no WhatsApp, ele alertava sobre o “jogo” que, segundo ele, terminaria no ataque contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma das publicações, Tiü França convocava a Polícia Federal a desarmar supostas bombas em locais relacionados a figuras públicas, como o jornalista William Bonner e políticos como José Sarney, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso. Ele dizia: “Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de m... Vocês 4 são VELHOS CEBÔSOS nojentos”, dizia a mensagem.

O conteúdo das mensagens, cheio de ameaças, trazia um cronograma para o suposto ataque: “Início 17h48 horas do dia 13/11/2024… O jogo acaba dia 16/11/2024. Boa sorte!!!” As autoridades interpretaram essa mensagem como uma espécie de contagem regressiva para o atentado.

Envolvido com a política

Francisco Wanderley Luiz, o Tiü França, era um nome que já havia se envolvido na política em sua cidade, disputando as eleições para vereador em 2020, sem sucesso. Ele trabalhava como chaveiro e mantinha um perfil ativo nas redes sociais, onde frequentemente compartilhava mensagens de teor político. Nas últimas semanas, suas postagens tornaram-se mais ameaçadoras e direcionadas a figuras públicas e instituições do governo federal.

O ataque se concretizou quando o veículo de Francisco, carregado com fogos de artifício, explodiu no estacionamento, provocando uma explosão que, segundo o Corpo de Bombeiros, deixou uma única vítima — ele próprio.

Em declaração a imprensa, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, informou que o autor do atentado cometeu, de acordo com informações da polícia, um atentado suicida.