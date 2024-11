Carro que explodiu na Praça dos Três Poderes é do interior de Santa Catarina

O veículo carregado de fogos de artifício que explodiu e matou uma pessoa na noite desta quarta-feira (13), no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, em Brasília, é do município de Rio Sul, em Santa Catarina.

Em consulta ao Sistema Nacional de Veículos foi possível ver que o carro está registrado em nome de uma pessoa identificada como Francisco Wanderley Luiz, no entanto, ainda não há informações sobre a identidade da vítima da explosão.

Testemunhas relataram ter ouvido explosões em diferentes pontos da Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. O incidente ocorreu por volta das 19h30. Após as explosões, a praça foi isolada e o prédio da Câmara Federal evacuado.