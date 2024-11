Homem que explodiu carro na Praça dos Três Poderes foi ao plenário do STF

Francisco Wanderley Luiz, ex-candidato do PL que morreu nesta quarta (13) ao explodir bombas na frente do Supremo Tribunal Federal (STF), visitou o plenário antes de cometer o atentado na Praça dos Três Poderes.

Em mensagens compartilhadas em um grupo de WhatsApp utilizado como bloco de notas, o homem ironizou o fato de ter conseguido entrar no STF e fez uma comparação entre caçador e presa.

"Deixaram a raposa entrar no galinhei. Ou não sabem o tamanho das presas ou é burrice mesmo. Provérbios 16:18 (A soberba procede a queda)”, escreveu Francisco Luiz.

Na semana passada, o ex-candidato havia anunciado sua intenção de realizar um ataque em Brasília com explosivos. Conhecido nas redes sociais como “Tiü França”, ele falava no próprio grupo de WhatsApp sobre o “jogo” que, segundo ele, terminaria no ataque contra o Supremo Tribunal Federal (STF).