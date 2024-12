Veículo escolar que transportava alunos é atingido por ônibus em Canaã dos Carajás

Um micro-ônibus escolar que fazia o transporte de crianças para uma instituição de ensino foi atingido por um ônibus na manhã desta quinta-feira (5/12), em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Conforme a prefeitura do município, o acidente ocorreu a cerca de 5 km entre as vilas Planalto e Bom Jesus. No momento da colisão, o micro-ônibus estava no acostamento, fora da pista, para o embarque de alunos. Cerca de 20 crianças estavam no veículo, além do motorista e de uma monitora escolar.

“O acidente com o micro-ônibus que tem capacidade para 33 pessoas sentadas ocorreu por volta de 6h30. Imediatamente uma ambulância foi acionada, e as crianças levadas para a Unidade Básica de Saúde da Vila Bom Jesus, mais próxima ao local do acidente, para os primeiros atendimentos. Até o momento, as informações apuradas pela Secretaria Municipal de Educação, que acompanha o caso no local, são de que nenhum aluno se feriu com gravidade. Eles apenas ficaram assustados com o impacto e tiveram arranhões leves. Duas crianças foram encaminhadas para avaliação no Hospital Municipal, e as demais foram liberadas”, comunicou a prefeitura.

Ainda segundo a prefeitura, alguns pais optaram por levar os filhos para atendimento na zona urbana da cidade. “Vale destacar que todos os ônibus contratados para o transporte escolar contam com cinto de segurança, que todos os alunos são orientados a utilizar”, ressaltou.

Uma monitora do transporte acabou sendo ferida com mais gravidade. Segundo a nota da prefeitura, a docente estava em pé no momento do impacto, acomodando os alunos que haviam acabado de embarcar. “Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal, e segundo a Secretaria Municipal de Saúde, teve fratura e um ferimento na cabeça. Ela está sendo atendida, está consciente e estável”, comunicaram.

Testemunhas que estiveram no local relataram que o acidente teria ocorrido quando o ônibus que fazia o transporte de trabalhadores tentou fazer uma ultrapassagem na via. No entanto, acabou atingindo a traseira do transporte escolar, que estava no acostamento. O caso será apurado pelas autoridades de trânsito.