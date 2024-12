Colisão entre dois ônibus e uma carreta envolve 90 pessoas e deixa cinco mortos na BR-110

Uma colisão envolvendo dois ônibus de turismo e uma carreta resultou na morte de cinco pessoas na noite da última quarta-feira (4), na BR-110, em Olindina, município situado a 218 km de Salvador. Segundo o 19º Batalhão de Bombeiros Militares de Alagoinhas, que atendeu à ocorrência, mais de 20 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento em unidades de saúde da região. Ao todo, o acidente envolveu 90 pessoas.

Os ônibus estavam retornando de Caruaru, em Pernambuco, com destino ao sul da Bahia. A carreta, que havia sido deixada parada no acostamento desde segunda-feira (3) após pegar fogo, foi atingida durante a colisão. As causas do acidente continuam sob investigação pelas autoridades competentes.

Entre as vítimas fatais estão dois homens identificados como Carlos Evangelista da Silva, de 51 anos, e Domingos Ferreira dos Santos, de 44 anos. As outras três vítimas são mulheres, cuja identidade ainda não foi confirmada.

Os veículos ficaram completamente destruídos após a batida, com os bancos dos ônibus espalhados pela pista e a carga da carreta se descolando da estrutura. O acidente ocorreu em um trecho da rodovia onde a carreta estava parada desde segunda-feira (3), após pegar fogo, sem sinalização adequada para alertar os demais motoristas sobre o perigo. Testemunhas relataram que um dos ônibus tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Os feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para unidades de saúde de Olindina, Alagoinhas e Ribeira do Pombal, cidade a 69 km. Outros passageiros dos ônibus, que não ficaram feridos com gravidade, foram levados para uma igreja da cidade, onde também foram avaliados por profissionais de saúde.