Motociclista morre após ser atingido por caminhão na BR-316, em Ananindeua

Um motociclista ainda não identificado morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta quarta-feira (4), na rodovia BR-316, km 5, bairro do Levilândia, em Ananindeua. O acidente ocorreu no momento em que o piloto da moto ia seguir para uma via expressa do BRT, colidiu lateralmente contra um caminhão, caiu e, em seguida, outro caminhão passou por cima dele. A vítima morreu no local.

Não havia nenhum passageiro com o condutor da moto no momento do acidente. Segundo as primeiras informações, o piloto estava trafegando pela via fazendo zigue-zague, quando foi atingido por um caminhão. O motorista do primeiro caminhão que atingiu a vítima não foi localizado até o início da tarde.

Por conta do acidente, um congestionamento se formou no local. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) estiveram no trecho do acidente para orientar os condutores. Equipes da Polícia Militar também foram deslocadas para preservar a área até a chegada da Polícia Científica.