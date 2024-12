Três funcionários da Receita Federal morrem em acidente de trânsito

Três funcionários da Receita Federal morreram durante um acidente ocorrido enquanto viajavam com um veículo da instituição, na segunda-feira (02.12), na rodovia BR-060, no município de Alexânia, em Goiás. Segundo a concessionária que administra a via, o veículo em que eles viajavam invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão.

As vítimas são: Antonio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe.

Os três estavam numa caminhonete da Receita Federal.

Segundo a concessionária Triunfo Concebra, responsável pela rodovia, às 14h17 o veículo trafegava pelo km 29 quando perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu em um caminhão. O motorista do caminhão não se feriu.

Dois ocupantes da caminhonete morreram na hora: o motorista e o passageiro do banco da frente. A terceira vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis, mas chegou morta. Atuaram no socorro às vítimas agentes da concessionária, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil de Goiás.

A Receita Federal publicou nota de pesar lamentando a morte de seus funcionários. O Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita) também divulgou nota expressando "solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho".