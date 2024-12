Motociclista morre após colidir contra um poste em Canaã dos Carajás

Um homem identificado como João Batista, de 44 anos, morreu na manhã deste domingo (1º) ao colidir contra um poste no canteiro da avenida V.S. 52, em Canaã dos Carajás, no nordeste paraense. No momento do acidente, ele conduzia uma motocicleta Honda Bros quando perdeu o controle e bateu em uma barra de proteção

A vítima morreu ainda no local. Momentos após o acidente, o corpo dele ficou nas proximidades onde a colisão ocorreu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionada ao local. No entanto, quando os socorristas chegaram, foi constatado que o João Batista já estava sem vida.

O motorista trafegava sozinho quando ocorreu a batida. Até então, não há confirmação do que teria feito o condutor perder o controle da direção. Em imagens que circulam pelas redes sociais, o local do acidente aparentava estar com um fluxo tranquilo de veículos.

Equipes das polícias Civil e Científica de Parauapebas também compareceram ao local do acidente para realizar os procedimentos necessários, incluindo a coleta de informações e a análise preliminar das circunstâncias do acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.