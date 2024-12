Motociclista morre e passageira fica ferida após colisão com carro em frente ao Ver-O-Peso, em Belém

Um motociclista morreu e uma mulher, que estava como passageira da moto, ficou ferida após uma colisão com um carro de passeio na manhã deste domingo (1º/12), em frente a feira do Ver-O-Peso. Conforme as informações iniciais, o acidente de trânsito, registrado na Boulevard Castilhos França, teria ocorrido após o automóvel trafegar na contramão.

Conforme os relatos preliminares, a colisão teria ocorrido por volta de 4h15. Pessoas que passavam pela área acionaram uma ambulância para socorrer o casal que estava na motocicleta. O condutor da moto morreu na hora, devido ao forte impacto. Já a mulher, que seria esposa do motociclista, foi socorrida para uma unidade hospitalar em estado grave.

A condutora do carro de passeio, que ficou no local após o acidente, foi detida por uma viatura da Polícia Militar. Ainda não há mais detalhes sobre que teria ocorrido para a mulher trafegar no sentido contrário da via. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.