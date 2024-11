Carreta carregada de manga tomba e deixa adolescente morto e homem ferido

Uma adolescente de 17 anos, chamada Emilly Fernandes, morreu, e um homem, identificado como Alagones Nascimento, ficou ferido, após uma carreta carregada de manga tombar na BA-161, em Barra (BA). O acidente aconteceu no oeste do estado, na última quinta-feira (28)

Segundo a Polícia Militar, Alagones era motorista do veículo de carga. Ele foi encaminhado para o Hospital Ana Mariane, localizado no município, e seu estado de saúde é considerado grave. Não há detalhes sobre possível grau de parentesco entre eles.

Mesmo com o acidente, a pista não chegou a ficar interditada. O corpo de Emilly foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Bom Jesus da Lapa, a cerca de 300 km do local do acidente.