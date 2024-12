Jovem morre após acidente de trânsito com duas motos em Concórdia do Pará

Felipe Livino, de 20 anos, morreu durante uma colisão entre duas motocicletas no município de Concórdia do Pará, no nordeste do Estado. O acidente foi registrado na noite de sábado (30/11), na avenida Marechal Deodoro, centro da cidade. O outro motociclista envolvido, que trabalhava como entregador de delivery, foi socorrido com vida. Uma câmera de segurança registrou o momento do impacto entre os veículos.

O acidente ocorreu por volta de 20h. Nas imagens da câmera é possível ver que a colisão ocorreu em um cruzamento. Testemunhas que presenciaram o acidente relataram que Felipe trafegava na moto com a irmã, que estava como passageira, quando foram atingidos pelo outro veículo. O jovem morreu na hora e a menina, que não teve o nome revelado, saiu ilesa.

Pessoas que estavam na via ajudaram a socorrer o entregador de delivery e acionaram uma ambulância. O jovem teve ferimentos na cabeça, mas estava consciente quando os socorristas chegaram. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do homem após dar entrada no hospital. Após o óbito de Felipe ser confirmado, a Polícia Científica foi ao local para remover o corpo do jovem. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.