Motociclista morre após colidir com ônibus no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Victor Antony Rodrigues de Lisboa, de 20 anos, morreu após a moto que conduzia colidir com um ônibus na rua Santa Fé, entre as passagens União e Jardim Esporte, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. O caso foi registrado nas primeiras horas desta terça-feira (03/12). Segundo a Polícia Militar, a moto envolvida no acidente não estava mais no local quando os PMs chegaram. O condutor do ônibus também se evadiu do local.

Ainda segundo o 6º Batalhão de PM, pessoas que passavam pelo local ainda tentaram socorrer o jovem. No entanto, Victor Antony não resistiu e morreu no local. Uma ambulância teria sido chamada, mas os socorristas apenas constataram o óbito. Familiares do motociclista chegaram ao local e repassaram as informações sobre a identificação dele para as autoridades policiais.

Os relatos repassados por testemunhas aos policiais são que Victor Antony trafegava com a moto pela ciclofaixa e teria colidido com a porta lateral do coletivo ao tentar fazer uma ultrapassagem. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial mostram o jovem trafegando ao lado do ônibus segundos antes da colisão ocorrer. Os policiais ainda afirmaram que a moto de Victor Antony teria sido retirada do local antes da chegada dos peritos.

A polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.