Carro de passeio derruba poste após colisão na Avenida Centenário, em Belém

Um carro de passeio colidiu com um poste na manhã desta terça-feira (3/12), na avenida Centenário, no bairro do Bengui, em Belém. Devido ao acidente de trânsito, que ocorreu no sentido Júlio César - Augusto Montenegro, a estrutura de concreto tombou e diversos imóveis próximos ficaram sem energia elétrica. O condutor do veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias da colisão e nem detalhes sobre quantas pessoas estavam no veículo além do condutor. Com o impacto, o poste parou sobre o veículo e a fiação de alta tensão ficou exposta na pista. O trânsito na área apresentou lentidão, pois uma das faixas foi interditada para evitar outros possíveis incidentes.

Em nota, a Equatorial Pará informou que equipes estão a caminho da avenida centenário para restabelecer o fornecimento de energia no trecho da via. “A distribuidora realizará todas as manutenções necessárias para normalizar a situação o mais breve possível. A previsão é que ainda hoje o serviço seja concluído”, comunicou a concessionária.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Militar, Semob, Bombeiros, e aguarda o retorno.