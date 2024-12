Carro invade distribuidora de bebidas em Tocantins na manhã deste domingo (01)

Um carro invadiu uma distribuidora no centro de Palmas, no Tocantins, neste domingo (01) às 6h. Segundo a Polícia Militar que esteve no local do acidente, quem conduzia o veículo era uma mulher. O Corpo de bombeiros esteve no local mas não foi informada a situação da motorista nem sua identificação. O acidente deixou duas pessoas feridas.

Um funcionário do local, Bruno Emanuel Conceição Alves, contou que a motorista, de 21 anos, havia entrado na distribuidora à procura de bebidas e tinha feito confusão com os atendentes. "Começou a brigar, ela já estava alterada, acho que ela estava bêbada. Aí ela já começou a brigar com outro funcionário, chegou até quebrou o óculos dele, mas a gente o tempo inteiro mantendo a calma, principalmente pelo fato de ser mulher. Até que ela entrou aqui por dentro da loja e a gente começou a tentar impedir dela entrar. A gente teve até um outro funcionário que conseguiu segurá-la por um momento, mas ela acabou se irritando ainda mais", contou.

Segundo a Polícia Civil, a mulher estava sob efeito de álcool e teria se irritado quando esteve no local voltando depois com o carro.

A motorista prestou depoimento na delegacia, foi autuada por duas tentativas de homicídio e outros crimes e foi presa.