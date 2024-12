Acidente envolvendo um ônibus escolar deixa estudantes e motorista feridos em Paragominas

Um acidente envolvendo um ônibus de transporte escolar na estrada da Colônia Reunida, em Paragominas, sudeste paraense, na manhã desta quarta-feira (4), deixou vários estudantes feridos, além do condutor do veículo. Segundo as primeiras informações, o motorista teria perdido o controle da direção e subiu parte do barranco do trecho. Várias crianças precisaram ser levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

No momento do acidente, diversas crianças estavam a bordo. Alguns moradores que passavam pelo local ficaram assustados e prestaram socorro aos passageiros. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que, com a colisão, toda a parte da frente do ônibus ficou danificada. Com o impacto, partes da estrutura do veículo foram ao chão, como se pode observar nos registros.

Ainda segundo as primeiras informações, o micro-ônibus transportava nove pessoas: sete crianças, o motorista e uma monitora. Entre as vítimas, uma criança precisou ser transferida para Belém, distante cerca de 300 quilômetros, devido à gravidade dos ferimentos.

Em nota, a Secretaria de Trânsito de Paragominas informou que foi acionada, enviando uma equipe de agentes ao local. Eles constataram que o acidente envolvia somente o ônibus escolar da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, que transportava alunos da rede de ensino municipal. A Secretaria de Trânsito também irá investigar as causas do ocorrido.

“Segundo relato do condutor do veículo, o mesmo alegou ter perdido o controle da direção após uma curva, vindo a colidir com um barranco à margem da via. Os agentes não constataram a presença de alunos ou pessoas que estavam sendo transportadas pelo veículo já citado ao norte, porém ouviram relatos de que houve vítimas e que essas foram transportadas para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade”, detalha a nota.