A caminho do trabalho, homem morre atropelado por ônibus particular na avenida Augusto Montenegro

Gerson de Sousa Bentes, de 58 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (29) após ser atropelado por um ônibus empresarial na avenida Augusto Montenegro, bairro de Águas Negras, distrito de Icoaraci, em Belém. O acidente aconteceu por volta das 6h30, em frente à loja Dicasa, no sentido Entroncamento. De acordo com informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o homem foi atingido no momento em que tentava atravessar a pista “fora da faixa de pedestre e a cerca de 100 metros do semáforo”. Ainda de acordo com a Semob, com a força da batida, a vítima foi arremessada para dentro da canaleta da pista do BRT.

VEJA MAIS



Segundo Luis Pereira, amigo da vítima, Gerson estava atravessando a pista para chegar ao trabalho em uma fruteira na avenida Nazaré. Era apenas o segundo dia de trabalho do homem, que deveria iniciar o expediente às 7h. O veículo envolvido no acidente era utilizado para o transporte de trabalhadores de ​uma empresa.

Equipes da Polícia Militar e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estiveram no local para organizar o trânsito e dar apoio à ocorrência. A Polícia Científica foi acionada e realizou a análise da área antes da remoção do corpo, que permanecia no local por volta das 8h55.

Conforme apurado pela reportagem no local do acidente, o motorista do ônibus foi encaminhado para a Seccional de Icoaraci para prestar depoimento.

Por meio de nota, a Semob informou que “o trânsito na canaleta do BRT está interditado na avenida Augusto Montenegro, em frente ao Colégio Impacto, no sentido Entroncamento, em virtude da ocorrência de um sinistro fatal”.

“Segundo informações colhidas no local, por volta de 6h30 da manhã desta sexta-feira, 29, a vítima foi atropelada e morta por um ônibus particular, ao tentar atravessar fora da faixa de pedestre e a cerca de 100 metros do semáforo. Com o impacto, o corpo foi projetado para dentro da canaleta do BRT. O condutor do ônibus foi encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia”, disse a Semob.

Agentes da superintendência organizaram o trânsito e orientaram condutores, visando a fluidez nas pistas de rolamento, pois, a via expressa, no referido trecho, ficou isolada para permitir o trabalho seguro dos profissionais de perícia e de remoção do corpo.