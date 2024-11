Suspeito de agredir idoso em tentativa de assalto é preso em Santarém

Um homem foi preso suspeito de agredir um idoso em uma tentativa de assalto no bairro da Prainha, em Santarém, oeste do Pará. A Polícia Militar prendeu o suspeito na manhã desta terça-feira (26/11) após o idoso denunciar o caso. Um segundo suspeito de envolvimento na tentativa de assalto ainda não foi localizado.

Conforme as informações policiais, por volta de 3h40 desta terça-feira (26), o suspeito e um comparsa tentaram abordar o idoso que trafegava em uma moto e parou em um semáforo. Como a vítima percebeu a aproximação da dupla e acelerou, os dois homens o derrubaram. No entanto, no momento que iam pegar a moto, um militar do Corpo de Bombeiros passava pelo local e fez disparos de arma de fogo para cima. A dupla se assustou e fugiu correndo.

Nada foi levado pelos suspeitos. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela área, onde encontrou um dos envolvidos na tentativa de roubo. O homem, que é natural de Alenquer, foi conduzido até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Após os procedimentos cabíveis, o suspeito foi transferido para o Complexo Penitenciário, onde aguardará por audiência de custódia.