Idoso de 79 anos morre após ser atacado por vaca

Um homem de 79 anos, identificado como José Orlando, morreu após ser atacado por uma vaca no distrito de Morais, na zona rural de Araripina, Pernambuco. O incidente ocorreu na última quarta-feira (27), quando ele foi atingido pelo animal nas costas e não sobreviveu ao impacto.

O ataque aconteceu enquanto a vaca tentava proteger seu bezerro recém-nascido. José Orlando, que era o proprietário do animal, havia saído de casa em busca do filhote. Ao se aproximar do bezerro, a vaca o atacou, derrubando-o no chão.

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o caso, que está sob a responsabilidade da Delegacia de Araripina.