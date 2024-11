Vídeo: vaca bloqueia estrada e deixa jovem em prantos; veja

Uma cena curiosa viralizou nas redes sociais: uma jovem, identificada como Rebeka Passos Verão, deparou-se com uma vaca bloqueando a estrada, enquanto estava a caminho do trabalho. Sem conseguir passar, a mulher parou a moto e começou a chorar, desesperada com a situação.

No vídeo publicado nas redes sociais de Rebeka, é possível ver o animal no meio da estrada, enquanto ela narra o vídeo chorando.

“Não aparece ninguém para tirar essa vaca. Já pensou eu ter que ir trabalhar e a vaca não me deixa passar?”, disse a jovem.

Apesar do momento desesperador, uma pessoa conseguiu ajudar a jovem, e tudo acabou bem. O episódio viralizou nas redes sociais, gerando empatia entre os internautas, que se identificaram com a situação.

“Vc me representou pq eu ficaria do mesmo jeito ou tinha voltado”, escreveu uma internauta.

"Já passei uma tarde inteira em cima de um pé de manga esperando os búfalos irem embora", comentou um seguidor.

“E eu que voltei do caminho da minha manicure por causa de um cachorro exatamente assim me encarando. Kkkk”, relatou um terceiro.