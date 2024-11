Van com passageiros colide com vaca em rodovia no Pará

Uma van com passageiros colidiu com uma vaca na noite do último sábado (16), na PA-253, no perímetro da Vila do Pinheiro, em Irituia do Pará. O acidente foi registrado por volta das 20h30. Segundo a polícia, ninguém morreu.

A van de transporte de passageiros havia saído de Belém, capital do estado, e seguia rumo a Capitão-Poço, no nordeste do Pará. Testemunhas disseram que o motorista da van foi surpreendido pelo animal na pista e não conseguiu evitar a colisão.

Imagens do acidente mostram a frente do veículo bastante danificada e, o animal, ensanguentado e ferido à beira da rodovia. As informações são de que não houve pessoas machucadas. Não foi divulgada a quantidade total de passageiros na van.

Ferida, a vaca sobreviveu e foi removida da pista pelo serviço de autossocorro.