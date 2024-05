​Motociclista morre ao colidir com vaca solta em rodovia no Pará

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma vaca solta na pista resultou na morte de uma mulher, identificada como Luciene da Cruz Domingos, na tarde de quarta-feira (8), em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.​

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso às 17h20 e seguiu para o local, na rodovia BR-1​55, a 12 quilômetros do perímetro urbano. Luciene morreu ainda na pista. O animal também não resistiu à violência da batida e morreu. A mulher dirigia a motocicleta, modelo Pop 100, de cor preta, na companhia de Demerval Silva Rayol, quando houve a colisão.

As autoridades policiais não detalharam a situação do homem que seguia com a vítima. Por isso, é desconhecido se ele sofreu algum ferimento e qual o seu estado de saúde.

Uma guarnição da Polícia Militar também esteve presente, para preservar o local do acidente e controlar o fluxo de veículos que passavam pela rodovia. Com o impacto da batida, a vaca também morreu.

O corpo de Luciene da Silva foi removido por uma funerária local ao Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas, onde foi submetido a exames de necropsia. Não há detalhes sobre os procedimentos adotados em relação ao animal.