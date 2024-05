Motociclista morre ao ser atingido por carro de passeio em São João do Araguaia

Um motociclista identificado como Genivaldo Silva morreu na manhã deste domingo (05/05), em São João do Araguaia, sudeste do Pará, ao se envolver em um acidente de trânsito. Conforme as informações iniciais, o caso aconteceu na BR-230, próximo à Vila 1º de Março, quando um carro de passeio colidiu com a vítima.

Testemunhas relataram que tudo ocorreu próximo a um radar instalado na rodovia. Pessoas que passaram pelo local informaram que Genivaldo seria morador da Vila Ponta de Pedras, que fica na zona rural de São João do Araguaia. Ainda não há mais detalhes sobre o que ocorreu no momento do acidente para resultar na colisão entre os veículos envolvidos.

Populares que estavam na área ainda tentaram socorrer o motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída na pista e várias pessoas ao redor observando a situação. A Polícia Militar esteve no local para realizar o isolamento da área do acidente e coletar as primeiras informações sobre a vítima. Os agentes realizaram o acionamento da Polícia Científica para periciar a área e fazer a remoção do corpo de Genivaldo.