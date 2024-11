Veja quem são as vítimas do acidente com ônibus que despencou na ribanceira, em Alagoas

18 pessoas morreram no acidente com ônibus que despencou da Serra da Barriga, em União dos Palmares, no último domingo (24). Segundo o Instituto Médico Legal (IML), as vítimas que tiveram as mortes confirmadas tinham idades entre 5 e 84 anos.

Entre as vítimas que ficaram feridas estão mãe e filho, de 9 anos, e ainda uma professora. Alguns passageiros não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito, entre os quais uma mulher que viajava com os filhos e um neto, e uma adolescente que estava com os pais e os avós. Veja a lista completa:

Luciano de Queiroz Araújo (motorista do ônibus) - 47 anos

Thamires Caroline da Silva - 35 anos

Lourinete Figueiredo Batista - 53 anos

Ivone Clemente da Silva - 37 anos

Rosimeire Barros da Silva - 54 anos

Andrielly Rafaella de Santana da Silva - 14 anos

Alaide Tereza de Jesus, 84 anos

Josefa Marcelino, 45 anos

Heloíse Ferreira da Silva, 21 anos

Saulo Hermínio da Silva, 24 anos

Antoniele Fernanda Américo da Silva, 31 anos

Pedro Henrique Américo da Silva Filho, 14 anos

Linelenes "Aline" Florêncio dos Santos, 38 anos

Maitê Francine Romão da Silva, 5 anos

Maria Joselani da Silva Lima Santos, 32 anos

Jobson Gabriel Lima dos Santos, 9 anos

Sebastião Azevedo Alves, 73 anos

Vandilma Floro de Gouveia Melo, 57 anos.

O que aconteceu?

O ônibus escolar levava passageiros para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. No local, é realizado o projeto "Pôr do Sol na Serra", que reúne várias atrações artísticas e culturais durante os domingos do mês de novembro.

No trajeto, o veículo apresentou uma falha mecânica e despencou de uma ribanceira, deixando 18 mortos e 30 feridos. Conforme informado pelo delegado Guilherme Lusten, o ônibus já tinha passado por uma vistoria em outubro e, até então, estava apto para circular.

"O que foi apurado até o momento é que o ônibus estava em condições de uso. Era um ônibus relativamente novo, foi feita uma inspeção veicular, que é obrigatória para ônibus escolares que ocorre de seis e seis meses, foi realizada no dia 13 de outubro. Os pneus estava em condições boas. Enfim, o ônibus estava em condições, realmente, de uso", disse.