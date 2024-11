Acidente em ribanceira deixa 18 mortos em Alagoas

Um ônibus despencou de uma ribanceira em Alagoas e deixou pelo menos 18 pessoas mortas. Entre as vítimas, 17 morreram ontem e uma criança de quatro anos veio a óbito na manhã de hoje (25) em um hospital de Maceió. Segundo o corpo de bombeiros, o acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 15h do domingo (24/11). Com informações da CNN Brasil.

O acidente aconteceu na cidade de União dos Palmares, em Alagoas. O veículo transportava cerca de 45 pessoas quando despencou na ribanceira. Equipes do Samu também foram enviadas para a região conhecida como “Serra da Barriga”, no interior do estado. Após serem socorridas, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado, Hospital Metropolitano e o Hospital Regional da Mata.

Em nota, o governo de Alagoas atualizou o número de mortos para 18 na manhã desta segunda-feira (25), mas, destacou que este número “pode sofrer alterações ao longo do dia, com a retomada das operações de resgate no local da tragédia”. “A 18ª morte é de uma criança, de 4 anos, que estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió”, afirma.

VEJA MAIS



Autoridades

O presidente Lula (PT) lamentou o ocorrido e afirmou que dará todo o apoio necessário. “Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas envolvidas no acidente. O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas”, afirma.

Além dele, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), natural de Alagoas, se solidarizou com os afetados. “Nossa solidariedade às vítimas, familiares e amigos. Estamos em oração por todos”, declarou Lira.

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), reafirmou “acolhimento às famílias e amigos das vítimas neste momento tão difícil” e decretou luto oficial de três dias.