Conversão proibida resulta em grave acidente com morte em Icoaraci

Na noite deste domingo (24), um acidente grave mobilizou equipes de emergência na rodovia Arthur Bernardes, na esquina com a travessa Soledade, no distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo testemunhas, um casal que conduzia uma motocicleta tentou realizar uma conversão proibida na via, manobra que resultou em uma colisão com outra motocicleta que vinha no sentido oposto.

O impacto foi intenso e lançou o casal ao chão. Na sequência, um carro que passava pelo local atingiu as vítimas. A mulher, que estava na garupa da motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem, condutor da motocicleta, sofreu ferimentos graves, incluindo o rosto desfigurado, mas estava consciente quando foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci.

O condutor da outra motocicleta envolvida no acidente também foi atingido, mas até o fechamento desta reportagem, às 23h, não havia informações detalhadas sobre seu estado de saúde. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

O Centro Integrado de Operações confirmou a ocorrência e a dinâmica do acidente. Autoridades locais investigam as circunstâncias.