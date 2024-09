Acidente de ônibus deixa quatro pessoas mortas e 23 feridas na BR-324

Na manhã desta segunda-feira (02), um acidente de trânsito na BR-324, na Bahia, deixou quatro pessoas mortas e 23 feridas. Um motorista perdeu o controle de um micro-ônibus, que caiu em uma ribanceira na região de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

O veículo transportava 28 passageiros, dos quais 21 eram pacientes da cidade de Canarana, no norte do estado, que se dirigiam a Salvador para tratamento de saúde. A viagem dura cerca de quatro horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas fatais estão dois homens, além de uma mulher e a filha de 2 anos. O motorista sofreu fraturas em ambas as pernas.

Quatro feridos foram levados para o Hospital Ouro Negro, em Candeias, enquanto uma pessoa com ferimentos mais graves foi encaminhada ao Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana.

Um dos passageiros relatou ao delegado de São Francisco do Conde, Ítallo Melo, que o motorista havia mencionado estar com sono antes do acidente. "Como não houve colisão, provavelmente, a causa do acidente foi sono ao volante".

