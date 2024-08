Morre estudante de colégio particular que foi atropelado por ônibus na Batista Campos

Morreu no final da tarde desta sexta-feira (30) o aluno de um colégio particular localizado na travessa Padre Eutíquio, bairro da Batista Campos, que foi atropelado por um ônibus da linha Pedreir​a-Condor, na travessa dos Apinagés, logo de esquina com a rua dos Tamoios, naquele mesmo bairro. O acidente ocorreu por volta das 14h, e a morte do jovem, identificado como Kaique de Souza Pinheiro Mesquita, foi confirmada pouco antes das 18h.

De acordo com informações repassadas por testemunhas no local do atropelamento, o aluno seguia correndo pela rua dos Tamoios, atrás do ônibus, quando foi atropelado pelo veículo que estava fazendo a curva para acessar a travessa dos Apinagés. Ainda conforme as testemunhas, o aluno pretendia pegar o ônibus, mas o motorista do coletivo não teria o visto. Até por volta das 19h, o homem não tinha se apresentado em nenhuma delegacia.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (CBMPA) foram acionados para a ocorrência. Além disso, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também se deslocou ao local para prestar atendimento à vítima, que foi socorrida para um hospital.

Por meio de um comunicado, o Colégio Santa Rosa, onde o aluno estudava, confirmou “o falecimento de Kaique de Souza Pinheiro Mesquita, aluno do 1° ano do Ensino Médio, ocorrido na tarde desta sexta-feira”.

"Informamos, também, que decretamos luto oficial de três dias e suspendemos todas as atividades avaliativas e acadêmicas até segunda-feira. Não haverá aula, atividade e/ou expediente nos dias 31, 01 e 02 de setembro. A Direção, em nome de toda a Comunidade Religiosa e Acadêmica do Colégio Santa Rosa, solidariza-se com os familiares e amigos do aluno. Que Deus fortaleça a todos neste momento de pesar”, comunicou o colégio.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado na Delegacia de Crimes Violentos do Hospital Metropolitano". "O caso será investigado pela delegacia que atende a área onde o caso ocorreu. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Até o momento, o condutor do veículo não foi apresentado em nenhuma delegacia", disse a PC.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) lamentou o acidente envolvendo um veículo de sua associada, informando que expressa solidariedade à vítima e sua família. “As autoridades foram acionadas para apurar as circunstâncias, e a empresa envolvida está colaborando com as investigações. Reafirmamos nosso compromisso com a segurança no transporte coletivo e permanecemos à disposição para esclarecimentos”, informou o sindicato.