Ciclista morre atropelado perto da barreira da Polícia em Icoaraci

Um ciclista morreu na tarde desta sexta-feira (23/08) na estrada que dá acesso ao Distrito de Icoaraci, em Belém. O homem, que estava em uma bicicleta vermelha, foi atropelado por um caminhão.

O acidente ocorreu na rua Manoel Barata, próximo à barreira da Polícia Militar (PM). A Polícia Científica do Pará está a caminho do local para realização da perícia.

Segundo informações do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atende a área, o ciclista estava trafegando no sentido de Icoaraci e teria se desequilibrado. A vítima caiu e foi atropelada pelo caminhão que seguia no mesmo sentido. O acidente ocorreu nas proximidades da fábrica da Tramontina.

