motociclista morre após batida com caminhão na BR-316, em capanema

Um motociclista morreu após ser atingido por um caminhão no começo da tarde desta sexta-feira (23/8), na BR-316, logo na entrada de Capanema, nordeste do Pará. De acordo com a polícia, a suspeita inicial é de que a vítima, identificada como Israel Ferreira Araújo, realizou uma manobra irregular, que resultou na batida entre a moto e o automóvel de carga. A Polícia Civil, que investiga o caso, informou em nota que "o condutor do caminhão se apresentou espontaneamente à delegacia para prestar depoimento, onde realizou o teste de alcoolemia, que testou negativo".

VEJA MAIS

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso, um deles registrou o momento após a colisão entre os veículos. Na imagem é possível ver o caminhão parado na rodovia federal e, debaixo dele, uma motocicleta vermelha. Poucos metros à frente, a mesma gravação mostra a vítima no chão, já desacordada.

Apesar da hipótese de que Israel, supostamente, tenha relizado uma manobra irregular, nenhuma possibilidade é descartada pelas autoridades. A PC reforçou no comunicado enviado à redação integrada de O Liberal que o acidente de trânsito é apurado pela delegacia de Capanema, e que "perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".