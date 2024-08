Motociclista sem habilitação morre após bater em van e ser atropelado por carreta em Marituba

Na tarde desta segunda-feira (19), um jovem de 17 anos, identificado como Paulo de Amorim Sales, morreu em um grave acidente na BR-316, em Marituba, região metropolitana de Belém. O motociclista, que não possuía habilitação e pegou a motocicleta sem autorização do dono, colidiu na traseira de uma van de passageiros que estava parada para embarcar novos passageiros. Logo após o impacto, ele foi atropelado por uma carreta que seguia pela via.

O jovem estava sem capacete no momento do acidente. O impacto foi fatal, resultando em ferimentos graves na cabeça. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu interceptar a carreta, cujo motorista alegou não ter percebido o acidente devido ao ponto cego do veículo, um bitrem de aproximadamente 20 metros.

Daniel Martins, morador de Marituba, testemunhou o acidente e relatou que, inicialmente, pensou se tratar de um pedestre atravessando a via. Segundo ele, é comum acidentes envolvendo veículos de grande porte naquela área.

"Eu pensava que tinha sido uma pessoa atravessando, mas depois vi que foi o motociclista. É um pouco comum acontecer esses acidentes aqui nesse trecho. Aquelas bitrem tem ponto cego e ele passou por cima da moto, nem deve ter percebido", disse a testemunha.

O condutor da van e o cobrador relataram que sentiram o impacto na traseira do veículo e, em seguida, viram a carreta passar em alta velocidade. Ao saírem para verificar, encontraram o jovem caído no chão, já sem vida. Mesmo com a situação de tragédia, a vítima ainda teve o celular roubado por um homem desconhecido.

O Departamento de Trânsito (Detran) e a Perícia Criminal foram acionados para investigar o acidente. O trânsito na BR-316 ficou parcialmente interrompido durante a operação. Segundo as autoridades, o jovem havia pegado a motocicleta sem o conhecimento do locatário, o que, aliado à falta de capacete, contribuiu para o desfecho trágico.

O caso segue sob investigação para apurar as responsabilidades.