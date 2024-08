caminhoneiro morre em acidente de trânsito em estrada na zona rural de ulianópolis

O caminhoneiro Romielison de Sousa Maia, de idade não revelada, morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã de quarta-feira (21/8), na Estrada Caça Taça, que fica na zona rural de Ulianópolis, sudeste do Pará. De acordo com as autoridades, o automóvel de carga que Romielison dirigia transportava combustível para uma fazenda da região. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu ou se algum outro veículo esteve envolvido. No entanto, a Polícia Civil investiga o caso para tentar elucidá-lo.

A Polícia Militar soube do acidente depois de ser acionada pelo Hospital Municipal de Ulianópolis. Uma guarnição do 51º Batalhão (51º BPM) se dirigiu até o local, que fica distante cerca de 26 quilômetros da sede do município. Assim que os militares chegaram na Estrada Caça Taça encontraram um caminhão tombado e Romielison morto dentro do automóvel, preso nas ferragens.

Com isso, a PC, após ter sido comunicado sobre o ocorrido, se deslocou para iniciar a investigação do caso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.