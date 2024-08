Homem morre em acidente de trânsito envolvendo carro e trator em Abaetetuba

Um homem identificado como Elielson da Costa Veloso, 29 anos, morreu em um acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21/08), após o carro que ele conduzia colidir com um trator na PA 409, bairro Mutirão, em Abaetetuba, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima não teria percebido o trator parado às margens da pista e atingiu a parte traseira do veículo.

Testemunhas relataram que tudo ocorreu por volta de 5h da manhã, quando a via estava escura. Com o impacto, um pedaço de madeira que estava sobre um carrocinha que o trator puxava e teria atravessado o parabrisa e atingido a região da cabeça de Elielson, que morreu na hora. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Trabalhadores de um posto de combustível, que fica próximo ao local do acidente, acionaram a Polícia Militar e Bombeiros, que auxiliaram no isolamento da área e remoção do corpo de dentro do veículo.

A vítima, que trabalhava como técnico de refrigeração, era muito conhecida na região. Vários amigos e familiares de Elielson lamentaram a morte. O homem deixa uma filha.

Em nota, a Polícia Civil informa que, de acordo com as investigações, Elielson da Costa Veloso, 29 anos, bateu em um trator enquanto trafegava na via. Ele era o único ocupante do carro e morreu no local. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.