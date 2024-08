estudante de colégio particular é atropelado por ônibus na batista campos

Um ônibus da linha Pedreira-Condor atingiu um estudante de um colégio particular localizado no bairro Batista Campos, em Belém, nesta sexta-feira (30/8). O acidente aconteceu na Travessa dos Apinagés, logo de esquina com a Rua dos Tamoios.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (CBMPA) foram acionados ao caso. Além disso, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também se deslocou ao local para prestar atendimento à vítima, que ainda não teve a identidade revelada. Até o momento, o estado de saúde do jovem é desconhecido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso às autoridades e aguarda retorno.