Apresentador é atropelado por caminhão ao sair de casa e quebra o pescoço

O apresentador Nev Schulman, de 39 anos, conhecido por comandar o reality show Catfish, na MTV, surpreendeu admiradores ao aparecer machucado na web. O programa investiga pessoas que criam falsos em redes sociais para enganar usuários inocentes na web e fazer com que elas se apaixonem.

Nev Schulman estava saindo de casa em Nova York, nos Estados Unidos, quando foi atropelado por um caminhão. Ele fraturou o pescoço e precisou ser operado.

O apresentador estava de bicicleta, indo buscar o filho na escola, quando ocorreu o acidente. Nev Schulman disse ter levado um enorme susto com aquela situação terrível.

No seu perfil no Instagram, ela contou como tudo ocorreu e compartilhou algumas imagens de exames e de sua internação: "Nunca consegui pegar meu filho na escola de bicicleta. Na verdade, de certa forma, estou feliz por não ter feito isso. Eu estava sozinho no momento do impacto. Eu e o caminhão. Eu estava sozinho e inconsciente".

Após o enorme susto, Schulman foi internado em um hospital de Southampton, de Nova York. No local foi diagnosticado que o pescoço do paciente estava quebrado, o que virou um novo susto. De acordo com a publicação, as fraturas estavam estáveis e ele não precisou ficar paralisado. Porém, em um primeiro momento, as mãos viraram dúvidas, mas ele acredita que o corpo humano é incrível.

VEJA MAIS

O apresentador precisou realizar uma cirurgia, além disso, terá que seguir com as sessões de fisioterapia. Ele acredita muito que teve sorte de estar vivo, de pé, conseguindo abraçar sua família e se projetando para uma recuperação completa.

"Estou realmente começando a entender o significado da gratidão. Para as grandes e pequenas coisas antes do acidente, e agora tudo que segue em frente. A vida pode mudar em um instante", concluiu.