VÍDEO: Atriz da Globo, Cristina Pereira, emociona ao revelar ter sido vítima de estupro aos 12 anos

A atriz e comediante Cristina Pereira, de 74 anos, revelou no debate do filme “O clube das mulheres de negócios”, de Anna Muylaert, ter sido vítima de estupro. Neste domingo (11), a cena de assédio sexual do longa, virou debate no Festival de Cinema de Gramado, e pela primeira vez publicamente a artista falou sobre o tema que ocorreu quando ela estava a caminho da escola.

"Cheguei no colégio com o uniforme aberto e ninguém se preocupou, só queriam saber porque eu estava chegando atrasada. Quando o Candinho (personagem do filme vítima de assédio) chora, sou eu que choro e são muitas meninas de 12 anos, com aquela menina que estava a caminho do colégio e mataram aquela menina", revelou Cristina.

"É a primeira vez que falo publicamente sobre isso. Aconteceu comigo, mas está acontecendo agora com muitas meninas. Estava entrando na puberdade, nem tinha ficado menstruada. Eu não sabia nada sobre sexo, não sabia o que aquele homem tinha feito comigo, uma coisa horrível. Na minha época não tinha educação sexual nas escolhas. E essa turma do boi, da bíblia e da bala não querem que as crianças saibam", acrescentou.

As pessoas presentes na sala, especialmente mulheres, ficaram tocadas com o relato e muitas se emocionatam. O revelação arrancou choros de muitas das colegas do elenco.

A diretora Anna Muylaert, para quem Cristina já havia revelado a história, acolheu pessoalmente a parceira de trabalho. O debate foi interrompido por alguns instantes, mas retomado pela disposição da atriz em permanecer na sala.

“O clube das mulheres de negócios” é uma crítica ao patriarcado e às estruturas de poder que propõe uma inversão de gênero em seus protagonistas. São as mulheres que “dominam o mundo” e ditam as regras, muitas com comportamentos violentos e ambiciosos, enquanto que os homens muitas vezes são vistos como objeto e desumanizados.