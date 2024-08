Evandro e Arthur vencem holandeses; dentre eles, um condenado por estupro

O Brasil confirmou seu favoritismo e avançou para as quartas de final do vôlei de praia masculino nos Jogos de Paris-2024.

A dupla formada por Evandro e Arthur derrotou os holandeses Van de Velde e Immers com relativa facilidade, vencendo por 2 sets a 0, ambos com placares de 21 a 16. Os brasileiros definiram rapidamente a partida, mantendo sua invencibilidade nos sets disputados até agora na competição.

Um dos adversários, Van de Velde, possui um passado lamentável, tendo sido condenado por estupro de menor na Inglaterra em 2016. Posteriormente, ele foi transferido para a Holanda, onde sua pena foi reduzida em 2017, permitindo-lhe investir na carreira no vôlei de praia.

Devido ao seu histórico criminal, Van de Velde foi vaiado pelo público em duas ocasiões antes mesmo do início da partida das oitavas de final.

Resumo do Jogo

Desde o começo do confronto, Evandro e Arthur controlaram o placar. No primeiro set, com seis aces, abriram uma vantagem de 19 a 12. Os holandeses tentaram reagir, alcançando 20 a 16, mas um erro de bloqueio de Van de Velde permitiu que a dupla brasileira fechasse o set em 1 a 0.

Após um intervalo animado ao som de Ivete Sangalo, o segundo set seguiu um roteiro semelhante. Evandro, com um bloqueio preciso, colocou o Brasil à frente com 4 a 1. Mais tarde, um ace ampliou a vantagem para 10 a 2, a maior diferença da partida, enquanto os adversários demonstravam desânimo.

Com o placar em 16 a 12, os holandeses solicitaram um "video check", equivalente ao VAR no vôlei, mas o ataque havia realmente saído. Evandro e Arthur mantiveram o ritmo e fecharam novamente em 21 a 16, garantindo a classificação e mantendo vivo o sonho de conquistar a medalha.