Lesão no tornozelo faz Valdileia desistir da final do salto em altura neste domingo

A brasileira Valdileia Martins não suportou a forte dor no pé esquerdo e decidiu desistir da prova final do salto em altura, neste domingo (04), nas Olimpíadas de Paris 2024. A desistência da atleta está relacionada à uma lesão que ocorreu na sexta-feira (02), quando ela se classificou nas eliminatórias da competição.

Antes de participar da prova neste domingo, Valdileia se aqueceu normalmente e foi avaliada pelos médicos. Tudo estava seguindo de forma comum na apresentação da brasileira, que ao entrar no estádio sorriu e demonstrou confiança.

No entanto, assim que correu para executar o primeiro salto, demonstrou que algo estava errado, pois parou a corrida subitamente. Reclamando de dores, ela abandonou a pista de corrida e ficou fora da final.

As dores que Valdileia sentiu devem ter relação com a lesão sofrida nas eliminatórias, quando a equipe médica constatou uma entorse no médio pé esquerdo, com um edema, além de dores no local.