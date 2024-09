Motorista de caminhão morre atropelado ao atravessar a BR-316, em Castanhal

Um motorista de caminhão, que ainda não teve o nome identificado, morreu ao tentar atravessar a BR-316, no município de Castanhal, nordeste do Pará. O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (2/09), em um trecho que fica próximo ao posto da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa).

Conforme as informações iniciais, o acidente teria ocorrido por volta de 6h, próximo da entrada da rodovia que leva a cidade de São Domingos do Capim. O condutor teria parado o veículo de grande porte às margens da via, onde geralmente ocorrem as fiscalizações. Testemunhas relataram que ele estaria atravessando a pista a pé para chegar ao posto e apresentar a nota fiscal e demais documentos referentes a carga que transportava. No entanto, acabou sendo atingido por um carro de passeio que trafegava em alta velocidade. A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Não há informações se o condutor do carro de passeio envolvido no acidente ficou no local para prestar socorro ao condutor do caminhão. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e realizou os procedimentos de isolamento da área e coleta de informações no local do acidente. A Polícia Militar também esteve no local para dar apoio na situação.