Jovem morre e três pessoas ficam feridas após colisão entre motos no Marajó

Um jovem identificado como Jonhison Viana, de 23 anos, morreu após a motocicleta que conduzia colidir com outras duas motos, no município de Portel, no Marajó. O acidente de trânsito foi registrado na noite de domingo (1º/09). Jonhison morreu após ser socorrido para um hospital. Na ocasião, outras três pessoas, que estavam nos outros veículos envolvidos, também ficaram feridas.

O acidente foi registrado pela câmera de segurança de uma residência. Em uma moto estava Jonhison, em outra estava pai e filha, e na terceira motocicleta estava um outro rapaz. Com o impacto, um dos condutores é arremessado da moto e bate a cabeça ao cair no chão. A moto onde estava a criança foi a menos atingida no acidente e os ocupantes tiveram ferimentos leves.

Pelas imagens é possível ver que duas das motos colidiram frontalmente. O terceiro veículo foi derrubado ao ser atingido após a colisão. Vários moradores correram para socorrer as vítimas. Pelo vídeo é possível perceber que nenhuma das pessoas usava o capacete de segurança. Um dos envolvidos foi levado ao Hospital Municipal por familiares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e transportou outra vítima para o Hospital Municipal de Portel. A criança e o condutor da terceira moto estão fora de perigo. Jonhison morreu após dar entrada na unidade hospitalar.