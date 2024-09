Santarém: Homem morre ao receber descarga elétrica enquanto realizava serviço em embarcação

Um homem identificado como Raimundo Nonato, 59 anos, morreu ao sofrer uma descarga elétrica na manhã desta segunda-feira (2), na praia da Sudam, localizada no bairro Salé, próximo da Ufopa (Unidade Tapajós), em Santarém, no oeste paraense.

Segundo informações da polícia, a vítima realizava um serviço em uma embarcação quando teria pisado em uma fiação elétrica desencapada.

VEJA MAIS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem. A Polícia Científica foi chamada para fazer a análise e remoção do corpo ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde serão realizados exames que deverão ajudar a esclarecer a causa da morte.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais detalhes sobre o ocorrido. Por nota, a PC informou que “apura as circunstâncias da morte acidental por meio da Seccional de Santarém. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”.