Motociclista morre em grave acidente na BR-422 na cidade de Cametá; motorista foge do local

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do motociclista José Maria Barradas da Silva, de 45 anos, na BR-422, no distrito de Quatro Bocas, em Cametá, nordeste do Pará. O caso foi registrado na noite de domingo (1º/09). De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do carro envolvido na colisão fugiu do local, abandonando o veículo, modelo Logan, de placa PXC-2I61.

O acidente foi registrado por volta das 20h20, quando uma pessoa que passava pela rodovia acionou a viatura do 32º Batalhão da PM, que atende a região. Além de relatar o ocorrido, o informante também detalhou a fuga do suspeito, que deixou o carro na cena do acidente. Não há informações precisas sobre como o motorista se evadiu, se a pé ou com a ajuda de outro veículo.

Carro envolvido no acidente. (Reprodução)

Ao chegar ao local, a guarnição da PM constatou a veracidade das informações e encontrou o Corpo de Bombeiros já realizando os primeiros socorros à vítima. José Maria Barradas da Silva, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

A área foi isolada pela polícia, e as autoridades competentes foram acionadas para dar início à coleta de informações e remoção do corpo. Buscas foram realizadas nas proximidades, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que segue à procura do motorista responsável pelo acidente.