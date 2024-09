Motociclista morre ao colidir com traseira de caminhão parado na BR-222

O motociclista Marcos Santos de França morreu em um acidente de trânsito neste domingo, 1°. A colisão, que envolveu a moto e um caminhão, ocorreu na BR-222, entre os quilômetros 70 e 56, próximo à Vila Palestina, no município de Rondon do Pará, no sudeste do estado.

O acidente foi registrado por volta das 10h, quando a vítima, que pilotava uma motocicleta Honda Fan 125, sem placa de identificação, colidiu na traseira de um caminhão Volvo, placa ROD-7F21. O veículo maior estava parado na rodovia, aguardando a liberação de um sistema de “pare e siga” em operação no trecho.

Segundo informações preliminares coletadas pela Polícia Civil, há indícios de que Marcos tenha cochilado enquanto pilotava, o que pode ter causado o acidente.

A Polícia Civil continua as investigações para determinar, com clareza, os fatores que contribuíram para a tragédia.

Com informações do site Correio de Carajás.