Avenida Transcoqueiro é interditada devido obras de saneamento; veja como fica o desvio

A Avenida Transcoqueiro será interditada neste sábado (2) para a conclusão das obras do projeto Sanear Ananindeua, em fase de execução de serviços em duas caixas de esgotamento sanitário. O trecho atingido é a bifurcação com a estrada do Beijamim, no bairro do Una. A previsão para liberação da via é no dia 20 de julho. Até lá, o trânsito será reorganizado e novos itinerários de ônibus serão aplicados.

Para a ida no sentido centro, os condutores deverão adotar a seguinte rota para continuar o trajeto: Av. Transcoqueiro; Vila Jarbas Passarinho, Passagem Jarbas Passarinho, Rua São Benedito; Rua Tancredo Neves; Rua N ; Rua 10 de maio; Av. Transcoqueiro; Av. Augusto Montenegro.

Quanto a volta, com destino ao bairro Jaderlândia, esse será o caminho do desvio: Av. Augusto Montenegro; Av. Transcoqueiro; Rua 10 de maio; acessar a direita na Rua N; Passagem Snapp. Alameda União; acessar a esquerda Rua São Benedito; Passagem Jarbas Passarinho; Vila Jarbas Passarinho; acessar a esquerda Av. Transcoqueiro.

Condutores deverão adotar rota alternativa para os trajetos de ida e volta para Ananindeua (Divulgação/Semutran)

O fluxo nos próximos 12 dias de previsão de conclusão do serviço será organizado pelos agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran).