Ananindeua segue com dois calendários paralelos de vacinação

Ananindeua começou nesta segunda-feira (29) a vacinação anticovid-19 em 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Essa agenda seguirá fixa, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h, com as seguintes aplicações: 1ª dose e 2ª dose (vacinados há 21 dias) da Coronavac para pessoas com 18 anos ou mais; e 2ª dose da Astrazeneca para pessoas com 18 anos ou mais e que estejam com a 2ª dose em atraso.

Além disso, paralelamente, o município segue com imunização em pontos que variam de acordo com o dia. Nesta terça (30), a chamada foca na 2ª dose da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais (vacinados há 28 dias); e 3ª para (com a Pfizer) quem tomou a 2ª dose em junho. Das 08h30 às 12h30, em seis pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Paar; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; e Igreja Universal - Águas Lindas.

De janeiro até esta segunda-feira, Ananindeua aplicou 717.569 doses de anticovid-19. Ao todo, 355.334 pessoas tomaram a 1ª dose (D1) e 331.841 completaram o esquema vacinal, recebendo também a 2ª dose (D2). Em relação à 3ª dose (D3), o município já aplicou 30.394 doses.