Ananindeua reforça parceria com governos estadual e federal para melhorar serviços de saneamento

Com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que residem em Ananindeua, a prefeitura do município reforçou em parcerias com os governos estadual e federal. Algumas das obras destacadas pelo prefeito da cidade, Dr. Daniel Santos, foram a macrodrenagem do primeiro trecho do canal Maguariaçu e Toras. A declaração foi feita, nesta segunda-feira (31/01), em entrevista ao vivo à Rádio Liberal FM

O projeto é de responsabilidade da prefeitura de Ananindeua e teve a contribuição do governador Helder Barbalho - ainda quando ministro da Integração Nacional -, autorizando a liberação dos recursos necessários para a execução do mesmo. A partir das contenções do Maguariaçu, as obras permitirão que, pela primeira vez, Ananindeua possa ter vias que margeiam o canal, interligando toda estrutura viária da cidade e contribuindo para o fluxo de veículos e pedestres.

Em relação à parceria com o governo federal, o Dr. Daniel Santos citou as verbas destinadas às obras do trecho dois do Canal Maguariaçu, que farão a ligação entre o centro de Ananindeua para a Cidade Nova. “Então aqui, a gente sempre procurar construir parcerias e construir pontes, para que a gente possa ir mudando a realidade da nossa cidade”, disse o prefeito.