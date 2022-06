A partir deste domingo (05), Ananindeua realiza a “XVII Semana do Meio Ambiente”, com programações voltadas à conscientização ambiental, em diversos locais da cidade. O evento é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

A semana abre com a uma ação de plantio de mudas de seringueiras e a apresentação do grupo de dança do "Projeto Bem Estar e mais Saúde", às 9h, no domingo, no Parque do Seringal, localizado na Travessa WE 34, na Cidade Nova VIII. As atividades seguem até 9 de junho.

Veja a programação completa

05/06

- Ação de Plantio de Mudas de Seringueiras

- Apresentação: Grupo de Dança "Projeto Bem Estar e mais Saúde"

(Grupo de Carimbó)

Horário: 9h

Local: Parque do Seringal, localizado na Travessa WE 34, na Cidade Nova VIII

06/06

- Atividades de Educação Ambiental - A Importância das Árvores

- Atividades recreativas e lúdico-pedagógicas, com oficinas, trilha e visitação ao Museu

(com participação das escolas municipais União e Fraternidade (anexo), 12

de Outubro e Bosque Seringal)

Horário: 8h

Local: Parque do Seringal, localizado na Travessa WE 34, na Cidade Nova VIII

07/06

- Lançamento do Projeto "Meu Condomínio Arborizado"

- Ação de plantio de espécies arbóreas

Horário: 8h

Local: Residencial Novo Cristo, localizado na Passagem Regina, no bairro do Icuí-Guajará

08/06

- Lançamento do projeto "Pomar Urbano"

(com participação da Comunidade e Escola Municipal Belo Saber e Escola Estadual Nair Zaluth)

Horário: 8h

Local: Espaço ao lado do Bosque Uirapuru, na Rua 11, no bairro do Júlia Seffer.

09/06

- Atividades de Educação Ambiental: A Importância de Proteger a Floresta

Horário: 8h

Local: Comunidade Quilombola do Abacatal, na Estrada Santana do Aurá

Serviço

XVII Semana do Meio Ambiente

Data: de 05/06 a 09/06

Local: dentre os locais Parque do Seringal, Residencial Novo Cristo, espaço ao lado do Bosque Uirapuru e na Comunidade Quilombola do Abacatal

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)