Ministro Jader Filho visita Mosqueiro e discute apoio a famílias atingidas por vendaval

O ministro das Cidades, Jader Filho, estará em Mosqueiro, distrito de Belém, na tarde desta quarta-feira (7), a partir das 13h, para ver de perto a situação das famílias atingidas por um vendaval no bairro do Maracajá. As rajadas de vento aconteceram no último domingo (4) e causaram sérios prejuízos.

Mais de 150 pessoas foram afetadas e cerca de 40 casas ficaram danificadas. Destas, cinco moradias tiveram a estrutura comprometida e precisam ser reconstruídas com urgência. O objetivo é unir esforços entre os governos federal, estadual e municipal para que as famílias possam recuperar suas moradias o mais rápido possível.

Jader Filho estará acompanhado por técnicos do Ministério das Cidades e do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), que é responsável pela Defesa Civil Nacional. Durante a visita, o ministro deve discutir, com representantes da Prefeitura de Belém e do Governo do Pará, formas de garantir a reconstrução das casas danificadas.