Moradores denunciam falta de saneamento básico na rua Jardim Atlântico e transversais, em Ananindeua

Moradores da rua Jardim Atlântico e suas transversais, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, denunciam a falta de saneamento nessas vias: falta asfalto, há bueiros abertos e mato alto. Eles disseram que a situação é agravada neste período chuvoso. E acrescentaram que, nessa área, moram muitos idosos e crianças. A empregada doméstica Maria do Socorro Miranda Teixeira, 64 anos, disse que a prefeitura começou a colocar asfalto na rua, mas que não terminou esse serviço. “Vieram aqui no ano passado. Fizeram esse asfalto aqui, mas não terminaram o asfalto”, contou. “Disseram que vinham fazer o serviço aqui. E, até agora, estamos esperando. Quando chove, as alamedas ficam cheias de água. E fica horrível isso aqui. Estamos precisando aqui. Já era pra ter aprontado a nossa rua”, afirmou.

Dona Socorro afirmou que, para amenizar um pouco a situação, os moradores é que “fizeram a vala”. “Fica cheio de água quando chove. Só não está muito pior porque o pessoal daqui fez a vala, senão estava horrível isso aí. Meu marido fez do outro lado e esse lado daqui os vizinhos vieram e fizeram”, contou. “O pessoal começa o serviço, mas tem que terminar. É uma alameda mais feia que a outra. Depois, um dia, vão precisar da gente de novo. Eles têm que colaborar e terminar a nossa rua”, afirmou a moradora, que reside no local há 21 anos.

Outro morador antigo, o representante de vendas Flávio Freitas, 40 anos, também se queixou da qualidade do asfalto colocado em parte da rua. “É resto de asfalto”, disse. “Não tem meio-fio. Deixaram um buraco aqui no meio. Deixaram a tubulação aberta. Teve um Natal que a gente passou na lama. Eu tinha que tirar a sandália para não atolar. Eu tinha saído para comprar as coisas e passar o Natal em casa”, afirmou.

A empregada doméstica Maria do Socorro Miranda Teixeira o representante de vendas Flávio Freitas denunciam a falta de saneamento básico (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

A comunidade reclamou e, por causa da pressão, a prefeitura mandou uma equipe ao local. “Eles falaram que ia resolver. Aí eles limparam um pedaço. Depois vieram e taparam outro pedaço. Isso com muita pressão em cima deles para eles virem aqui. E isso depois de um ano”, afirmou Flávio. Nas eleições passadas, em outubro do ano passado, os candidatos novamente apareceram na comunidade, informou. “Aí quando chegou a eleição, eles vieram e disseram que iam resolver. O que aconteceu? Ele (o prefeito) ganhou de novo e o benefício que era para chegar para a gente aqui não chegou. E ele nem aparece mais aqui”, afirmou. “Quando chega o inverno, a gente tem que passar com o pé na lama. A água bate no joelho. Todas as travessas aqui estão com esses problemas. As drenagens foram feitas erradas”, completou Flávio. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno.