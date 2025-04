Moradores protestam pedindo melhorias em rua esburacada e sem sinalização em Ananindeua

Moradores realizaram um protesto, nesta segunda-feira (14), pedindo melhorias no saneamento da passagem Santa Luzia, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. Durante o ato público, as pessoas queimaram pedaços de madeira e bloquearam a passagem da via. Eles contaram que abriu uma cratera no local por causa do trânsito de veículos pesados pela passagem.

Também pediram a sinalização da via e a instalação de lombadas, para garantir, principalmente, a segurança de crianças e idosos. Os moradores interditaram a passagem Santa Luzia na esquina com a travessa São Pedro. E a cratera fica na passagem Santa Luzia, entre a passagem São Pedro e a estrada do Ariri.

Segundo os moradores, a situação na via piorou há três meses. A empregada doméstica Maria Francidalva, 42 anos, contou que a cratera se formou devido ao grande fluxo de veículos pesados na área. “A gente tá protestando por causa desse buraco. Queremos a melhoria da comunidade. Tô fazendo isso por todo mundo. O benefício é para todos que vivem aqui. Queremos uma solução para essa situação em que se encontra nossa rua”, disse.

Moradores bloquearam a rua e queimaram pedaços de madeira. (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

A moradora afirmou que vários acidentes já ocorreram na área por causa dessa cratera. “Já aconteceram acidentes aqui. Ontem (domingo, 13), caiu um carro nesse buraco. A gente teve que tirar o carro. Semana passada caiu uma mãe com o filho aqui, quando passavam de moto. Lá na frente teve um acidente em que o rapaz teve que ‘cortar’ o pé. Nós não estamos pedindo coisas absurdas. Só queremos a melhoria para a gente. Não temos lombada na rua e precisamos de lombada. A sinalização aqui não existe”, afirmou Maria Francidalva.

“De quatro horas da tarde em diante começa a perturbação”, diz moradora

Ela também comentou sobre o perigo diário enfrentado pelas mães que levam seus filhos para a escola. “As mãezinhas levando as crianças pra escola não conseguem atravessar porque é muito fluxo de carro. Por aqui passa caminhão, passa carreta, além de carro pequeno e motos. A gente corre o risco de se acidentar, cair no buraco, quebrar uma perna e até morrer”, afirmou. Ela contou que a comunidade fez uma coleta de dinheiro para tentar amenizar a situação”. “Ajeitamos, mas não adiantou. Continuou o buraco”, completou.

Maria Francidalva também disse que o fluxo de veículos aumenta a partir das 16 horas. “Quatro horas da tarde em diante começa a perturbação e vai até 7 da noite”, disse. “Queremos que venham tomar providências e venham aqui ver essa situação. Outros moradores disseram que veículos passam em alta velocidade pela rua. A Polícia Militar acompanhou o protesto dos moradores, durante o qual não houve nenhum incidente. A manifestação começou às 7 horas e continuava até por volta das 11h45. Mas, com a chegada da imprensa, os moradores já estavam se organizando para liberar a via.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), informou que a tampa de poço de visita localizada na passagem Santa Luzia precisou ser refeita três vezes, devido ao intenso fluxo de veículos na via. “A gestão municipal segue atuando com serviços de manutenção e recuperação viária, garantindo condições adequadas de trafegabilidade e segurança para a população durante o período das obras. A Prefeitura reforça seu compromisso com a infraestrutura urbana e segue monitorando de perto os impactos causados pelas intervenções na malha viária do município”, afirmou.